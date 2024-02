Célébrons les félins ! Le Neko no Hi, ou jour des chats, est une journée informelle célébrée chaque 22 février depuis plus de deux décennies. Cette tradition témoigne d'une histoire d'affection profonde entre les Japonais et leurs amis à fourrure. Le Neko no Hi a été instauré en 1987 par l'association Japan Pet Food, regroupant des entreprises spécialisées dans les aliments pour animaux de compagnie. Les Japonais, amateurs de jeux de mots et d'homonymies, ont choisi cette date pour une raison particulière : le 22/2 peut être prononcé "ni-ni-ni" en japonais, évoquant le miaulement des chats ("Nia" en japonais).



